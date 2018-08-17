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Kütahya'da 10 günlük bebek el çantasıyla terk edildi

Tavşanlı ilçesinde henüz 10 günlük bir bebek bir el çantasına konularak sokağa bırakıldı.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:12
Kütahya'da 10 günlük bebek el çantasıyla terk edildi

Tavşanlı ilçesi Ulucami Mahallesi Kayalar Sokak üzerine gece geç saatlerde henüz 10 günlük bir bebek kırmızı zıbın kıyafeti ile açık kahverengi bir battaniyeye sarılı halde el çantasına konularak terk edildi. Mahalle sakinlerinin polise haber vermesiyle olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri geldi. Ekipler bebeğin kimin olduğunu ve ne için bırakıldığı hakkında araştırma yapıyor.

Mahalle Sakinlerinden Mualla Evsen, "Gece bir nişan töreninden yakınlarımızla eve geldik. Henüz evde oturmadan kapı zili çaldı. Ben kızım ve torunum geldiğini düşünerek kapıyı 'kim o" demeden açtım. Baktım ağzı kapalı valiz var kapının önünde. İçerisinden bebek ağlama sesi geldi. Korktum ve hemen yukarı eşimi çağırdım. Sonra polise haber verdik. Polisler ilgilendi sağ olsunlar. Hastaneye götürdüler erkek bebek olduğunu öğrendik. Bir an önce bebeğin kimin olduğunu öğrenmek istiyoruz. Yavrucak sahipsiz kalmasın" dedi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 15:12
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