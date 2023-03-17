Kütahya Şehit Selim Cansız AİHL öğrencilerinden Hava Şehitliğinde hatim duası

Çanakkale Şehitleri Kütahya Şehit Selim Cansız AİHL öğrencileri tarafından bir hafta içinde düzenlenen çeşitli programlarla anıldı. En son Kütahya Hava Şehitliğinde hatim duası gerçekleştirildi.

Şehitleri en güzel şekilde anmaya ve anlatmaya azmeden öğrenciler, kendi aralarında cüz dağıtarak hatimler okudu. Okunan hatimlerin duası da Kütahya Hava Şehitliğinde yapıldı. Yağmurlu ve soğuk bir havaya rağmen öğrenciler, şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek, Aşr-ı Şerif okudular. Öğrenciler başta Çanakkale şehitleri olmak üzere bütün şehitler için okudukları hatimlerin duasını ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Emrah Ayhan yaptı.

Programa katılan öğrenciler, böyle bir faaliyette bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.