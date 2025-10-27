Kütahya OSB’de dönüşüm süreci hız kazandı!

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), sanayicilerin üretim gücünü desteklemenin yanı sıra çalışanların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen projelerle büyüme yolunda kararlı adımlar atıyor. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, bölgede yürütülen yatırım ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Eskioğlu bilgi aldı

İncelemeler kapsamında Fen İşleri Deposu’nun modernizasyon süreci, yapımı devam eden yeni itfaiye binası inşaatı ile planlanan yaşam alanları, peyzaj ve park düzenlemeleri hakkında bilgi alan Eskioğlu, projelerin mevcut durumu ve ilerleyen aşamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, Kütahya OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin ve Teknik Bölge Müdür Yardımcısı Burak Takıl da yer alarak yürütülen çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Eskioğlu’na kapsamlı bilgilendirme yaptı.

“Yatırımların kararlılıkla sürüyor”

Kütahya OSB’nin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, "Kütahya OSB’de hem sanayicimizin ihtiyaçlarına hem de çalışanlarımızın konforuna yönelik projeleri kararlılıkla sürdürüyoruz. Fen İşleri Depomuzu daha verimli, düzenli ve güvenli bir yapıya kavuşturacak modernizasyon çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yeni itfaiye binamızla bölgemizin acil durumlara karşı müdahale kapasitesini artırıyor, sanayicimize daha güçlü bir güvenlik altyapısı sunuyoruz. Ayrıca, çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin nefes alabileceği yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve sosyal dinlenme alanlarını kapsayan yaşam alanı projelerimizi de yakın zamanda hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalar, üretim kadar yaşam kalitesine de değer veren bir OSB vizyonumuzun somut göstergesidir."