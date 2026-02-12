Kütahya OSB’de çalışanlara stratejik yönetim dersi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), çalışanların iş hayatında karşılaşabilecekleri zorlu süreçlere daha hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda OSB Akademi'de gerçekleştirilen "Kriz Yönetimi" eğitimi, Dr. Barbaros Kon tarafından verildi.

Eğitim programında; krizin tarihi perspektiften değerlendirilmesi, belirsizlik ve risk kavramlarının ayrımı, yatırımcı psikolojisi ve duygu yönetimi, kriz dönemlerinde varlık koruma stratejileri ile risk yönetimi süreçleri ele alındı. Katılımcılar, panik ve sürü psikolojisinden uzak durarak stratejik akılla hareket etmenin önemini, farklı örnekler ve vaka analizleri üzerinden değerlendirme fırsatı buldu.

Dr. Barbaros Kon'un etkili anlatımı ve uygulamalı aktarımlarıyla gerçekleştirilen eğitimde ayrıca risk matrisi hazırlama, kriz senaryosu oluşturma ve kriz dönemlerinde liderlik duruşu gibi başlıklar üzerinde duruldu. Programın kapanış bölümünde ise katılımcılar, kendi "Kriz Anayasası"nı oluşturarak kişisel eylem planlarını belirledi.

Eğitim sonunda yapılan değerlendirmelerde, katılımcıların kriz dönemlerine daha soğukkanlı, planlı ve sistematik bir bakış açısıyla yaklaşma konusunda önemli kazanımlar elde ettikleri ifade edildi.