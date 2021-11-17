Kütahya havalimanını diline dolayanlara tokat gibi cevap

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, muhaliflerin Kütahya Havalimanı üzerinden yaptığı algı operasyonu masaya yatırıldı. Programda gündemi yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhaliflerin "Kütahya Havalimanı zarar ediyor" diyerek diğer havalimanları hakkında konuşmamalarını eleştirdi. Karahasanoğlu, AK Parti hükümetinin, Kütahya'daki vatandaşlara hizmet verebilmek için onca havalimanı içinden yalnızca bir tanesinin zarar etmesini göze almış olabileceğini belirtip muhaliflere tokat gibi bir cevap verdi.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Bir tane Kütahya Havalimanını bulmuşlar, ona yapışmışlar, aynı mavalı okuyorlar. Ben yüksek sesle söylüyorum kardeşim; Kütahya Havalimanı yanlış yapılmış. Rahatladınız mı? Türkiye'nin 81 vilayetine havalimanı yapılırken, 1 tanesinde yanlışlık yapmışlar. Yani 81'de 1. Rahatladınız mı? Onların ağızlarını kapatmak için söylüyorum. Yüzde yüz başarısızdır, anlamında söylemiyorum.

Öyle bir algı oluşturuyorlar ki, 1 tane havalimanını size gösterip sanki 81 vilayette de aynı hatalar yapılmış gibi veya kendilerine malzeme yaptıkları gerekçeler 81 vilayette de varmış gibi bir algı oluşturuyorlar. İstanbul Havalimanı, Kütahya Havalimanı'nı 30'a, 300'e katlıyor. Kârlılıkta katlıyor, dünya genelinde katlıyor. Onu da yapan AK Parti, bunu da yapan AK Parti.

Bunu yapan AK Parti, şunu da düşünmüş olabilir; "Ya kardeşim, ben parasına bakmıyorum. Ben vatandaşımın istediği zaman uçağa atlayıp, İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Erzincan'a, Hakkari'ye, Van'a gitmesini arzuluyorum. Dolayısıyla ben orada zarar görmeyi göze ala ala o havalimanını yaptırdım." derse siz ona hiçbir şey diyemezsiniz.

"Ankara'da oturan insanın uçağa binmeye hakkı var da, Uşak'ta, Kütahya'da oturan insanın yok mu kardeşim?" dediği zaman ona hiçbir şey diyemezsiniz.

Koca koca Prof.'lar sadece Kütahya Havalimanı... Diğer havalimanlarına hiçbir şey diyemiyorlar.