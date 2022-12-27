  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Ekonomi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor
Ekonomi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitenin çeşitli birimlerine öğretim üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 14:24:00 -
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar müracatlarını dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra gelecek müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23