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Kütahya Belediyesi’nden sünnet şöleni

Kütahya Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan toplu sünnet şöleni, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:11
Kütahya Belediyesi’nden sünnet şöleni

Kütahya Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan toplu sünnet şöleni, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.


Sünnet çocukları Kütahya Belediyesi otobüsler ile şehirde tur atarak heyecanlarını yaşadılar. Daha sonra Kütahya Belediyesi Bengi Su Sosyal Tesisleri’nde Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası verilen yemek ikramı ile devam eden sünnet şöleninde, Kütahya Mehteran Takımı da bir konser verdi.


Toplu sünnet şöleninde il protokolü tarafından Sünnet olan çocuklara Bisiklet ve Altın hediye edildi. Daha sonra çocuklar çalınan müziklerle gönüllerince eğlendi.


Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Dinimizin ve Türk milletinin çok önemli emir ve geleneklerinden biri olan sünnet merasimini çok önemsiyoruz. Kütahya’mız da her hangi bir vesile ile çocuklarını sünnet ettirememiş değerli ailelerimizin, bu merasime katkıda bulunmalarından dolayı ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyoruz. Çünkü bu çocuklarımız yarının büyükleri olarak bu memleketin yöneticileri olacaklar. Bu yüzden milletimizin birliğini bütünlüğünü sağlayan bu tür değerlerimizin yaşatılması adına Kütahya Belediyesi olarak 6 Eylül’de başlattığımız etkinliğimizi, görev aldığımız 5 yıl boyunca her yılın, Eylül ayının ilk Cuma günü tekrarlayacağız. Önümüzde ki yıldan itibaren de benzer durumda ki ailelerimizin oğlan veya kız çocuklarımızın düğün törenlerini de geleneksel hale getireceğiz. Sadece sünnet şölenlerini değil, düğün törenlerini de geleneksel hale getireceğiz, onlarında elinden tutacağız. Çünkü sosyal belediyecilik anlayışımızın en önemli değerlerinden birisi budur" dedi.


Toplu sünnet şölenine Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım ve sünnet olan çocukların aileleri katıldı.(EFE-)

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:11
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