Kusunca oruç bozulur mu? Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı?

Oruç tutan birçok kişi, gün içinde yaşanan sağlık durumlarının orucu etkileyip etkilemediğini merak ediyor. Özellikle mide bulantısı ve kusma gibi durumlarda “Orucum bozuldu mu?” sorusu akla geliyor. Kusmanın miktarı, istemli ya da istemsiz olması ve sonrasında yapılan davranışlar bu noktada belirleyici mi?

Kusmak orucu bozar mı?

Kusmanın orucu bozup bozmadığına ilişkin Din İşleri Yüksek Kurulu açıklaması şöyle:

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32 [2380]; Tirmizî, Savm, 25 [720]) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir. (İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, 2/334-335; el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/206)