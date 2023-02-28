Küstah sloganlara çıtını çıkarmamıştı! Ali Koç spor kulübü olduklarını hatırladı

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Kayserispor- Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını açıklamıştı. Fenerbahçe'den bu karara tepki geldi.

"Spor kulübü" olduklarını hatırladılar

Fenerbahçe tribünleri arasına sızan ve 'hükümet istifa' şeklindeki tezahüratlara seyirci kalan Ali Koç idaresindeki Fenerbahçe, kararla ilgili yaptığı açıklamada "spor kulübü" ifadesini kullandı.

Sporu siyasete alet edenlere karşı kafasını kuma gömen Koç'un başkanlığını yaptığı sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir.

Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve Kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır. Fenerbahçe, Anadolu'nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür.

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Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz. Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz."