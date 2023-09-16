"Küstah, hadsiz, mesleki ahlak yoksunu"! "İYİ Parti zaten yanar döner"

Sözcü TV Ana Haber'i sunan Fatih Portakal'ın, siyaseten açık açık taraf tutan ve eleştiri ile hakareti birbirine karıştıran yayınları devam ediyor. İYİ Parti'nin tüm şehirlerde kendi adayını çıkarma kararına yönelik ağır eleştiriler getiren Fatih Portakal ile İYİ Parti yönetimi birbirine girdi.

Fatih Portakal dün Ana Haber bülteninde İYİ Parti'nin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararıyla ilgili yorumları İYİ Parti'lileri kızdırdı. Fatih Portakal'ın konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Hep diyorum zaten yanar döner bir parti"

"İY Parti'ye hiç kimse de güvenmez. Hiç kimse de gitmez. Zaten hep diyorum zaten yanar döner bir partiden bahsediyorum. Güvenmiyorum İYİ Parti'ye de. O 81 il kararına da çok fazla itibar etmiyorum. İletişim yolu bulacaklardır diye tahmin ediyorum."

"Küstahlık, hadsizlik ve kompleks dolu..."

Portakal'ın bu sözlerine sosyal medyadan yanıt veren İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise, ünlü gazeteciye "Küstahlık, hadsizlik ve kompleks dolu bir siyaset mühendisliği çabasıdır" ifadelerini kullandı. Poyraz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Biz bu filmi seçimlerden önce de gördük"

"Basın, ifade ve düşünce özgürlüğü tamam. Eleştiri karşısında eleştiriye tahammül de siyasi sorumluluğun parçasıdır. O da tamam. Aşağıdaki video ise küstahlık, hadsizlik ve kompleks dolu bir siyaset mühendisliği çabasıdır. Biz bu filmi seçimlerden önce de gördük."

"Mesleki ahlak yoksunu bu zat..."

"Ekranda kamusal bir görev yerine getirdiğini unutup dönemsel kariyer planlaması yapan bu hadsiz İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i , yöneticilerini, teşkilatlarını, oy veren seçmenini aşağılama cüreti göstermiştir. Mesleki ahlak yoksunu bu zat bizim nazarımızda şerefli basınımızın bir mensubu değil siyaseti dizayn etmeye çalışan bir aparattır."

Önceki gün de "2-3 gün sonra yanaşmaya başlayacak' demişti

İYİ Parti'nin kararını önceki günkü Sözcü TV Ana Haber'de değerlendiren Fatih Portakal, "CHP de İY Parti de ittifaksız seçimi kazanamayacaklarını biliyor. Matematik ortada. Bakmayın siz Meral Akşener'e filan. İki gün sonra o zaten dönüş yapacak. O şimdi pazarlık masasına eli güçlü oturmak için isimler sunuyor. CHP'yi oturtmak için isimler sunuyor." demişti.

"İYİ Parti, Koray Aydın'ı Ankara'dan, Ümit Özlale'yi İzmir'den, Buğra Kavuncu ya da Bilge Yılmaz'ı İstanbul'dan aday gösteririm diyor" diyen Fatih Portakal şöyle devam etti: "Siz rahat olun. Akşener 2-3 gün sonra yanaşmaya başlayacak. Çünkü yapması mümkün değil, matematik ortada. İki Parti ittifaka gitmezse büyükşehirleri almaları mümkün değil..."