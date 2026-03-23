Kuşların dansı mest etti! Gün batımında büyüleyen manzara
Afyonkarahisar’da gün batımında ortaya çıkan kuş sürüsü, Türk bayrağı çevresinde oluşturduğu görüntülerle unutulmaz bir tablo oluşturdu.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde gün batımıyla birlikte ortaya çıkan kuş sürüsü, gökyüzünde etkileyici bir görüntü oluşturdu.
“Gurbet kuşları”
Kuş sürüsünün uçtuğu bölgede Türk bayrağının da olması ortaya eşsiz görüntüler çıkardı. Telefonu ile o anları kayıt altına alan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurduseven, videoyu sosyal medya hesabından özgürlük vurgusunda bulunarak, "Emirdağ ilçemizdeki bayramlaşmaya tıpkı ülkemiz gibi ay yıldızlı bayrağımızın etrafında özgürce süzülen kuşlarla karşılandık. Gurbetin şehri Emirdağ semalarında gurbet kuşları diyelim biz bunlara" ifadeleri ile paylaştı. Paylaşılan görüntü özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.