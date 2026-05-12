Ekonomi
Türkiye'nin gıda devi Torku'da fabrika parçalanıyor! Makineler sessiz sedasız rakip firmaya satıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin gıda devi Torku’da fabrika parçalanıyor! Makineler sessiz sedasız rakip firmaya satıldı

Türkiye’nin tarım ve gıda gururu olan Konya Şeker (Torku), yaşadığı ağır mali kriz nedeniyle en modern üretim hatlarını rakip firmalara satmaya başladı. Çikolata fabrikasındaki şeker üretim hatlarının 139 milyon TL bedelle bir rakip şirkete satılması, sektörde büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle karşılandı. Kötü yönetim ve liyakat sorunları nedeniyle milyarlarca lira zarar eden kurumda, fabrikalardaki makinelerin kamyonlara yüklenerek götürülmesini üreticiler endişeyle izliyor.

Bir zamanlar Türkiye'nin en hızlı büyüyen firmaları arasında yer alan Konya Şeker (Torku), son yıllarda yaşadığı mali sorunların ardından çikolata fabrikalarındaki bazı üretim bantlarını rakiplerine satmaya başladı. Tarımdan Haber'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Konya Şeker'in şeker pancarını yüksek değerli gıdaya dönüştürdüğü en önemli üretim noktalarından biri olan çikolata fabrikasında üretim durma noktasına geldi. Torku’nun en modern birimleri arasında yer alan yumuşak şeker, sert şeker ve tam otomatik şekillendirme hatları, toplamda 139 milyon lira bedelle Elvan Gıda’ya satıldı. Rakip firma bu gelişmiş teknolojiyi kendi üretim ağını büyütmek için bünyesine katarken, dünya markası olma yolundaki Torku’nun fabrikasındaki makineleri söküp satması dikkatlerden kaçmadı.

Sektör temsilcileri, başka şirketlerin iştahla satın aldığı bu tesislerin Torku elinde verimsiz kalmasını, yönetimdeki liyakat sorununa bağladı. Kurumda yaşanan gerileme sadece gıda üretimiyle de sınırlı değil. Geçmişte büyük umutlarla işletilen Soma Termik Santrali, enerji işinin önemsiz görülerek bakımsız bırakılması ve işlevsiz hale gelmesi sonucunda milyarlarca liralık bir zarar makinesine dönüştü. Santralin üretemediği enerjiden doğan devasa mali yük, şimdi doğrudan pancar üreticisi çiftçinin omzuna bindi. Hayvancılık tarafında ise durum daha da vahim bir hal aldı. Konya Şeker’in can damarı sayılan dev çiftliklerin büyük bir kısmı kapatıldı veya kapasiteleri bitirildi. Bir zamanlar Türkiye’nin hayvancılık lokomotifi olan bu tesislerden geriye sadece boş binalar ve satılan araziler kaldı.

Konya Şeker, ana faaliyet alanı olan şeker üretiminde de çok ağır bir darbe aldı. Hatalı ithalat politikaları ve stok yönetimindeki başarısızlıklar nedeniyle şirket, ürettiği şekeri maliyetinin bile altına satmak zorunda kaldı. Bu durum fabrikanın hanesine 1 milyar liralık dev bir zarar olarak yazıldı. Öte yandan çiftçinin ürününü güvenle sakladığı lisanslı depoculuk faaliyetlerine de son verildi. Üreticilerin mahsulünü saklayacak yer bulamaması, onları özel sektörün düşük fiyat politikalarına mahkum etti. Alın teriyle kurulan devasa fabrikaların parçalarının kamyonlara yüklenip gidişini izleyen üreticiler, kurumun geleceği konusunda büyük endişe duyuyor.

