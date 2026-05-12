Türkiye’nin gıda devi Torku’da fabrika parçalanıyor! Makineler sessiz sedasız rakip firmaya satıldı
Türkiye’nin tarım ve gıda gururu olan Konya Şeker (Torku), yaşadığı ağır mali kriz nedeniyle en modern üretim hatlarını rakip firmalara satmaya başladı. Çikolata fabrikasındaki şeker üretim hatlarının 139 milyon TL bedelle bir rakip şirkete satılması, sektörde büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle karşılandı. Kötü yönetim ve liyakat sorunları nedeniyle milyarlarca lira zarar eden kurumda, fabrikalardaki makinelerin kamyonlara yüklenerek götürülmesini üreticiler endişeyle izliyor.