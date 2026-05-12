Türkiye’nin gıda devi Torku’da fabrika parçalanıyor! Makineler sessiz sedasız rakip firmaya satıldı

Sektör temsilcileri, başka şirketlerin iştahla satın aldığı bu tesislerin Torku elinde verimsiz kalmasını, yönetimdeki liyakat sorununa bağladı. Kurumda yaşanan gerileme sadece gıda üretimiyle de sınırlı değil. Geçmişte büyük umutlarla işletilen Soma Termik Santrali, enerji işinin önemsiz görülerek bakımsız bırakılması ve işlevsiz hale gelmesi sonucunda milyarlarca liralık bir zarar makinesine dönüştü. Santralin üretemediği enerjiden doğan devasa mali yük, şimdi doğrudan pancar üreticisi çiftçinin omzuna bindi. Hayvancılık tarafında ise durum daha da vahim bir hal aldı. Konya Şeker’in can damarı sayılan dev çiftliklerin büyük bir kısmı kapatıldı veya kapasiteleri bitirildi. Bir zamanlar Türkiye’nin hayvancılık lokomotifi olan bu tesislerden geriye sadece boş binalar ve satılan araziler kaldı.