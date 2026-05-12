Başkan adayı Aziz Yıldırım’dan resmi açıklama: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü...

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın bazı teknik direktörle görüşme yaptığı belirtiliyordu. Aziz Yıldırım bu iddialara yanıt vererek, "Ben ve ekibim transfer çalışmaları yapıyoruz. Ancak medyada yazılan oyuncular ve teknik direktör isimlerinin hiçbiri doğru değil. Bu süreçte görüşmelerimiz olacak, belki anlaşmalar da yapacağız. Fakat tüm çalışmalarımızı, oyuncuları 6-7 Haziran’dan sonra açıklayacağım" dedi.