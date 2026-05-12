Kimyasal saldırı mı? Trendeki koku yolcuları öldürüyordu

Japonya’da Tokyo yakınlarında sefer yapan bir trende yayılan kimliği belirsiz koku paniğe neden oldu. Boğaz yanması, öksürük ve nefes darlığı yaşayan yaklaşık 10 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Olay, 10 Mayıs günü saat 16.30 sıralarında, JR East’ne ait Tokaido Hattı treninde meydana geldi. Tren, Kanagawa prefektörlüğesindeki Odawara İstasyonu’ndan Gunma’daki Takasaki’ye doğru ilerlerken bazı yolcular vagonda tuhaf bir koku yayıldığını bildirdi.

Yerel medya kaynaklarına göre yolcuların bir kısmı öksürmeye başlarken, bazı kişiler boğaz tahrişi ve nefes alma güçlüğü yaşadı. Yolculardan biri, vagonda biber benzeri keskin bir koku hissettiğini söyledi.

Tren, Kanagawa prefektörlüğündeki Kawasaki İstasyonu’nda acil olarak durduruldu. Olay yerine 20’den fazla ambulans ve acil müdahale aracı sevk edildi.

Tokyo Weekender’ın aktardığına göre, 30’lu yaşlardaki bir kadın saat 16.40’tan kısa süre önce acil servisi arayarak trende kimliği belirsiz bir maddenin yayıldığını bildirdi.

Kadın, eşi ve bir yaşındaki çocukları tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, yetkililer ailenin sağlık durumunun ciddi olmadığını açıkladı.

The Japan Times’nin haberine göre olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları gaz ölçümlerinde tehlikeli bir maddeye rastlamadı. Görgü tanıkları da vagonda herhangi bir sıvı ya da gaz püskürtüldüğünü görmediklerini ifade etti.

Polis ve dedektif ekipleri, zararlı bir gaz tespit edilmediğini ancak olayın nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Olayın ardından JR East, Yokohama ile Shinagawa arasındaki Tokyo yönlü Tokaido Hattı seferlerini geçici olarak durdurdu. Seferlerin daha sonra kademeli olarak yeniden başlatıldığı ve bazı trenlerin farklı güzergahlara yönlendirildiği bildirildi.

Yetkililer, yolcuları etkileyen maddenin ne olduğuna ilişkin soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.