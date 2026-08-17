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Dünya Kushner ile Hamas heyeti Mısır’da görüştü: Masada Gazze’nin silahsızlandırılması vardı
Dünya

Kushner ile Hamas heyeti Mısır’da görüştü: Masada Gazze’nin silahsızlandırılması vardı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kushner ile Hamas heyeti Mısır’da görüştü: Masada Gazze’nin silahsızlandırılması vardı

ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcisi ve damadı Jared Kushner’in, Mısır’da üst düzey Hamas yetkilileriyle 90 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail basını, toplantının Gazze anlaşmasının ikinci aşamasına odaklandığını ve “çok verimli” geçtiğini öne sürdü.

Gazze anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin temaslarda bulunmak üzere bölge turuna çıkan Jared Kushner, Mısır’da Hamas heyetiyle bir araya geldi.

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun, görüşmenin ayrıntıları hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı habere göre toplantıda Gazze Şeridi’nin silahsızlandırılması ve askerden arındırılması ele alındı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, toplantının ayrıntılarına aşina bir kaynak, Hamas yetkilileri Kushner ile yaptıkları görüşmede Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması ve askerden arındırılmasına yönelik taahhütlerini yineledi.

Kaynak, 90 dakika süren toplantının "çok verimli" geçtiğini ve Hamas'ın Gazze'yi silahsızlandırmak için somut adımlar atma taahhüdünü teyit ettiğini belirtti.

Hamas yetkililerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve politikasından duydukları rahatsızlığı Kushner'e ilettiğini aktaran kaynak, "Kushner, onlara fiili silahsızlanma konusunda müzakere payı olmadığını, ancak somut adımlar atmaları halinde ABD’nin İsrail’in yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Toplantı sırasında Kushner'in Hamas yetkililerine İsrailli esirlerin iadesi için gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.

Trump’ın damadı Kushner, Mısır'daki görüşme trafiğinin ardından İsrail'e geçti. Burada İsrailli üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

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