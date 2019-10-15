Kuşburnu çayı faydaları nelerdir? Kuşburnu çayı nasıl hazırlanır? Kış aylarının vazgeçilmezi kuşburnu çayı düzenli ve ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Peki, kuşburnu çayı faydaları nelerdir?

Kış aylarının vazgeçilmezi kuşburnu çayı düzenli ve ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Peki, kuşburnu çayı faydaları nelerdir? Rengi ve tadıyla kış aylarında en çok tercih edilen çaylardan biri kuşburnudur. Ölçülü ve düzenli tüketiminde kuşburnu tam bir şifa kaynadığıdır. İşte, merak ettiğiniz sorunun yanıtına geldik. Kuşburnu çayı faydaları nelerdir? İçerdiği C vitamini nedeniyle kuşburnu bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan kaynağı olan kuşburnu kalp ve damar sağlığını korur. Yapılan çalışmalar kuşburnunun metabolizmayı hızlandırdığını kanıtlamıştır. Kuşburnu kan şekerini dengeler ve diyabet riskini azaltır. Kuşburnu iyi bir ağrı kesicidir. Antioksidan içeren kuşburnu cildinizin yıllara meydan okumasına yardımcı olur. Kuşburnu çayı nasıl hazırlanır? Malzemeler: 5-6 adet kuşburnu

3 su bardağı su Öncelikle kuşburunlarını havanda çatlatın. 3 su bardağı ılık suyun bir cam kaseye alın. Suyun içerisine kuşburunlarını atın. Kuşburunlarını bu suyun içerisinde 12 saat bekletin. 12 saatin sonunda suyu demliğe alın ve kaynatın. Birkaç taşım kaynaması yeterli olacaktır. Çay uzun süre demlikte kalırsa özelliğini kaybeder. Çayınızı tarçın ve balla lezzetlendirip tüketebilirsiniz.

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