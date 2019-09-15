Kuşak Güreşi’ne ilk kez katılan Türk takımı rakiplerine şans vermedi Romanya’da düzenlenen Kuşak Güreşi’ne ilk kez katılan Türk takımı, tüm rakiplerini yendi.

Romanya’da düzenlenen Kuşak Güreşi’ne ilk kez katılan Türk takımı, tüm rakiplerini yendi.

Romanya’da düzenlenen Kuşak Güreşi’ne ilk kez katılan aba güreşi sporcuları, tüm rakiplerini yendi. 75 kiloda Oğuz Doğruer ve İsmail Malgac, 95 kiloda Erol Öztürk ile Ahmet Kardeşler mücadele etti. Türk takımı ilk kez katığını şampiyonadan birincilikle ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.