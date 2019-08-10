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Kuşadası’nda Uğur Dündar belgeselinin galası yapıldı

Gazeteci ve Yazar Uğur Dündar, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen bir organizasyonla sevenleri ile buluştu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:13
Kuşadası’nda Uğur Dündar belgeselinin galası yapıldı

Gazeteci ve Yazar Uğur Dündar, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen bir organizasyonla sevenleri ile buluştu. Tarihi Kervansaray’da düzenlenen etkinlikte Uğur Dündar’ın hayatından kesitlerin aktarıldığı “Usta Gazetecinin Sıra Dışı Serüveni” isimli belgesel film gösterildi.


Gazeteci Dündar’ın meslek hayatının 50. yılı nedeniyle hazırlanan “Usta Gazetecinin Sıra Dışı Serüveni” isimli belgesel film gösterimine çok sayıda misafir ile beraber Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, filmin yönetmeni Gökmen Ulu ve Uğur Dündar katıldı. Filmin konusunu oluşturan, Usta Gazeteci Uğur Dündar’ın yaşam hikayesi izleyicileri derinden etkiledi.Gazeteci Dündar, film gösteriminin ardından kendisini izlemeye gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Film gösteriminin ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Uğur Dündar’ın yaşamını doğrulara adamış bir gazeteci ve yazar olduğunu belirterek, “ Öncelikle filmin yönetmeni Gökmen Ulu dostumu böyle bir işe imza attığı için tebrik etmek istiyorum. Uğur Dündar çocukluğumdan beri takip ettiğim dürüst bir gazetecidir.Bize her zaman doğru haberi veren nadir gazetecilerdendir. Bizleri kırmayıp bugün aramızda bulunduğu için kendisine çok teşekkür ederim” dedi.


Belediye Başkanı Ömer Günel’in ardından konuşan Usta Gazeteci Uğur Dündar, Kuşadası’nda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek davetlerinden dolayı Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti. Doğruları haberleştirmeye devam edeceğini belirten Usta Gazeteci Dündar, “ Sizlere 50 yıl boyunca her zaman doğruları aktarmaya çalıştım. Arkasında durmayacağım hiçbir iş olmadı. Bundan sonraki yaşamımda da kimseden korkmadan hep doğruları söyleyeceğim.Film gösterimine katılan herkese teşekkür ederim“ dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:13
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