Kuşadası’nda sanat dolu günler Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Atatürk Meydanı’nda düzenlenen Kuşadası 2.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Atatürk Meydanı’nda düzenlenen Kuşadası 2. Yazarlar Şenliği ile İbramaki Sanat Galerisi’nde açılan Ressam Faize Bostan’ın eserlerinin sergilendiği “Özgün Baskı” isimli resim sergisini ziyaret etti.

Önümüzdeki beş yıl boyunca Kuşadası’nın sanata doyacağını kaydeden Başkan Ömer Günel “Kuşadası’nı sanatın başkenti yapacağız” dedi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2’nci gününde Kuşadası Yazarlar Şenliği’ni ziyaret etti. Şenlik kapsamında Atatürk Meydanı’nda açılan yazar stantlarını dolaşan Kaymakam Sadettin Yücel ile Başkan Ömer Günel, katılımcı 25 yazarın eserlerini inceledi.

Başkan Ömer Günel, Kuşadası 2. Yazarlar Şenliği’nin ardından Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde açılan Ressam Faize Bostan’ın eserlerinin sergilendiği “Özgün Baskı” isimli resim sergisini ziyaret etti. Ressam Bostan2ın baskı yöntemi ile eserleri çok beğendiğini belirten Başkan Ömer Günel, 7. kişisel sergisini Kuşadası’nda açan sanatçıya başarılar diledi.

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