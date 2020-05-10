Kuşadası'nda sahilde mangal yakarak denize giren 20 kişiye ceza kesildi
AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kovid-19 sürecinde kullanıma kapatılan plajda denize giren ve mangal yakan 20 kişiye para cezası uygulandı.
İlçe genelinde denetim çalışması yapan polis ekipleri, Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda mangal yakan ve denize giren kişiler bulunduğunu tespit etti.
Aydın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla kapatılmasına rağmen yasağı ihlal ederek plajı kullanan 20 kişiye para cezası uygulandı.