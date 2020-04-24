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Kuşadası’nda muhtarlara ve hayvanseverlere kedi-köpek maması dağıtıldı

Kuşadası Kaymakamlığı tarafından talep eden hayvansever dernekleri ve muhtarlıklara kedi-köpek maması dağıtıldı.

2020-04-24 16:03:36 -
Kuşadası’nda muhtarlara ve hayvanseverlere kedi-köpek maması dağıtıldı

Kuşadası Kaymakamlığı tarafından talep eden hayvansever dernekleri ve muhtarlıklara kedi-köpek maması dağıtıldı.


İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda korona virüsle mücadele kapsamında sokak hayvanlarının aç kalmaması için Aydın Valiliği tarafından temin edilen kedi ve köpek mamaları Kuşadası Tarım ve Orman ilçe müdürlüğü’ne gönderilmişti. Temin edilen kedi ve köpek mamaları talep eden hayvansever dernekleri ile muhtarları ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtıldı. Bu arada, Kuşadası Kaymakamlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 65 kişiye sokak hayvanları besleme belgesi düzenlendi.

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