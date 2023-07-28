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Aktüel Kuşadası’nda Matem Orucu açma yemeği
Aktüel

Kuşadası’nda Matem Orucu açma yemeği

Yeniakit Publisher
2023-07-28 15:03:00 -
Kuşadası’nda Matem Orucu açma yemeği

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile birlikte Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cem Evi tarafından düzenlenen Matem Orucu açma yemeğine katıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi’nde Muharrem ayı dolayısıyla Matem Orucu açma yemeği düzenlendi. Oruç açma yemeğine çok sayıda vatandaşla birlikte Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi Başkanı Erdal Kılınç katıldı. Duaların okunduğu, oruç açma yemeğinde barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Alevi vatandaşların Matem Orucu açma yemeğine eşlik etmekten dolayı onur duyduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Bu akşam Matem Orucumuzu Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cem Evi’nde canlarımızla birlikte açtık. Muharrem Orucu tutan tüm canların, oruçlarının ve hayırlarının kabul olmasını diliyorum” dedi.

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