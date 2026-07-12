Kuşadası’nda korkunç ölüm! 5. kattan düşerek can verdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oturduğu apartmanın 5. katındaki balkondan dengesini kaybederek beton zemine düşen 68 yaşındaki Hasan Tutucu, feci şekilde can verdi.
Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Çağdaş Sitesi Yolu Sokak üzerindeki bir sitede sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin 5. katındaki balkona çıkan 68 yaşındaki Hasan Tutucu, görgü tanıklarının ifadelerine göre gerindiği sırada bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Tutucu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tutucu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.