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Aktüel

Kuşadası’nda denize giren ve mangal yakanlara para cezası

Kuşadası’nda korona virüs salgını nedeniyle kullanıma kapatılan plajda denize giren ve mangal yakan 20 kişiye para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 00:13:27 -
Kuşadası’nda denize giren ve mangal yakanlara para cezası

Kuşadası’nda korona virüs salgını nedeniyle kullanıma kapatılan plajda denize giren ve mangal yakan 20 kişiye para cezası uygulandı.


Kuşadası genelinde denetim çalışması yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri, Davutlar Mahallesi sınırları içerisindeki Sevgi Plajı’nda mangal yakan ve denize giren kişiler bulunduğunu tespit etti. Plaja giden polis ekipleri, Aydın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla kapatılmasına rağmen yasağı ihlal ederek plajı kullanan 20 kişiye para cezası uyguladı.

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