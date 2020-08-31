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Aktüel Kuşadası'nda denize çöp atan kişi gözaltına alındı
Aktüel

Kuşadası'nda denize çöp atan kişi gözaltına alındı

Şüpheli, cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 17:26:31 -
Kuşadası'nda denize çöp atan kişi gözaltına alındı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde plajda çöpleri denize atan kişi gözaltına alındı.

Kuşadası Belediyesi, Kadınlar Denizi Sahili'nde bir kişinin şezlong ve çöpleri denize attığı görüntülere ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Şikayet üzerine görüntüleri izleyen polis, şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelinin savcılık kararıyla cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için polis nezaretinde Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürüldüğü belirtildi.

Bu arada sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Biz bu şehri emekle, sevgiyle ve özveriyle ilmek ilmek dokurken karşılaştığımız bu manzara karşısında ziyadesiyle üzüldük. Bu saygısızlığın sonuna kadar takipçisi olup doğaya ve çevremize verilen bu zararın hesabını soracağız." ifadelerini kullandı.

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