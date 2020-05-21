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Kuşadası’nda aranan iki kişi yakalandı

Kuşadası’nda polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda çeşitli suçlardan aranan iki kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:51:23 -
Kuşadası’nda aranan iki kişi yakalandı

Kuşadası’nda polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda çeşitli suçlardan aranan iki kişi yakalandı. Operasyonda şüpheli bir kişinin üzerinde ruhsasız silah ve bu silaha ait şarjör ve mermiler yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından İkiçeşmelik Mahallesi’nde yapılan çalışmada bir şüpheli yakalandı. M.N. isimli şüphelinin yapılan GBT sorgusunda; “Hırsızlık” suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca, “uyuşturucu Madde Kullanmak” ve ”Kaybolmuş Eşya Üzerinde Tasarrufta Bulunmak” suçlarından da mahkeme tarafından arandığı ortaya çıktı.


Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı. Mahkeme tarafından arandığı ortaya çıkan şüphelinin yapılan üst aramasında 9 mm çapında ruhsatsız silah ve bu silaha ait 1 adet şarjör ve 3 adet mermi ele geçirildi.

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