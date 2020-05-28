  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kuşadası’nda aranan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kuşadası’nda değişik tarihlerde gerçekleşen 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan 3 zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:20:06 -
Kuşadası’nda aranan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kuşadası’nda değişik tarihlerde gerçekleşen 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan 3 zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda değişik tarihlerde Ege Mahallesinde gerçekleşen evden ve Bisiklet Hırsızlığı olayları ile Camikebir Mahallesinde gerçekleşen işyerinden hırsızlık ve Hacıfeyzullah Mahallesinde gerçekleşen motorsiklet hırsızlıkları üzerine Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Olay yerlerinde ve çevrede bulunan tüm güvenlik kameralarını günlerce inceleyen asayiş ekipleri, ayrıca yapılan parmak izi çalışmaları sonucu olayların failleri B.C., Ö.B., ve S.Ş. isimli şüphelileri tespit etti. Yapılan operasyonlar ile gözaltına alınan 3 hırsızlık şüphelisi B.C., Ö.B., ve S.Ş., emniyetteki sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı