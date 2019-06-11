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Kuşadası’na turist yağdı

Kruvaziyer turizmin başkenti Kuşadası’na 4 turist gemisiyle birlikte deniz yoluyla 4 bin 400 turist ve 2 bin 370 mürettebat giriş yaptı.

11 Haziran 2019 Salı 14:26
Kuşadası’na turist yağdı

Kruvaziyer turizmin başkenti Kuşadası’na 4 turist gemisiyle birlikte deniz yoluyla 4 bin 400 turist ve 2 bin 370 mürettebat giriş yaptı.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren Kuşadası Limanı’na yanaşan Bahama Bayraklı Marella Discovery 2 bin 846, Malta Bayraklı Celestyal Olympia bin 664, Bahama Bayraklı Wind Star 170 ve Malta Bayraklı Star Flyer de 120 ziyaretçiyi Kuşadası’na getirdi. Çoğunluğu ABD vatandaşı turistlerin büyük bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi gibi tarihi ve turistik yerlere ve şehir dışındaki alışveriş merkezlerine götürüldü. Tur programına katılmayan turistlerin bir bölümü ise Kuşadası çarşılarında gezmeyi ihmal etmedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:26
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