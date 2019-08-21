Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Yazarlar Platformu iş birliğinde düzenlenen 2. Kuşadası Yazarlar Şenliği başladı. 5 gün sürecek 2. Kuşadası Yazarlar Şenliği’nde 25 yazar Kuşadalı okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak.

Bu sene 2’ncisi düzenlenen Kuşadası Yazarlar Şenliği, Atatürk Meydanı’nda başladı. 25 Ağustos tarihine kadar 25 yerel yazarın katılımıyla gerçekleşecek şenliğin açılışına çok sayıda sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ve Oğuzhan Turan katıldı.

Şenliğin açılışında konuşan Kuşadası Yazarlar Platformu sözcüsü Mesut Kara, 5 gün boyunca Kuşadalıları sanatla buluşturacaklarını belirterek “ Bu sene 2’incisini düzenlediğimiz Kuşadası Yazarlar Şenliği ile 5 gün boyunca hemşehrilerimiz ve kentimizi ziyaret eden misafirlerimizi sanatla buluşturmayı amaçlıyoruz. Bizden desteklerini esirgemeyen Kuşadası Belediyesi ve başkanı Sayın Ömer Günel’e teşekkür ederiz” dedi.

2. Kuşadası Yazarlar Şenliği 25 Ağustos tarihine kadar, 18.00-24.00 saatleri arasında Atatürk Meydanı’nda ziyaret edilebilir. 2. Kuşadası Yazarlar Şenliği’ne katılan sanatçılar şöyle; Mesut Kara, Behlül Değerli, İsmail Tezgel, Tümay Leblebici, Ese Katrancı, Zeren Dağdeviren, Özgür Aras Büyüktanır, Nazmiye Yıldırım, Şenol Eskin, Ömer Akşahan, Halil Akgün, Viladinur Özkök, Etem Oruç, Hüseyin Asar, Cengiz Yıldırım, Nail Topal, Orhan Gevrek, Sabahattin İzcioğlu, Necdet Ceylan, Türkay Korkmaz, Gürsel Şamiloğlu, Halit Ultav, Gülay Şeker Zehir, Ahmet Zeki Muslu, Atiye Tümüklü.