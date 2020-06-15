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Aktüel

Kuşadası polisi gasp çetesini çökertti: 5 gözaltı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu gasp çetesi çökertilirken, yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:41:21 -
Kuşadası polisi gasp çetesini çökertti: 5 gözaltı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu gasp çetesi çökertilirken, yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İkiçeşmelik Mahallesi’nde bir ikamete giren şüpheliler ev sahibinin boğazına bıçak dayayıp çelik kasayı açtırdı. Gaspçılar, kasadaki 61 bin dolar ve 31 bin euroyu alıp kayıplara karıştı. Şoku atlatan ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede bulunan yaklaşık 30 iş yeri kamerası ve 23 mobese kamerasını incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından, asayiş ekipleri olayın şüphelisinin I.D. olduğunu tespit etti. Manisa ve İzmir’de yapılan eş zamanlı operasyon ile olaya karışan I.D., E.G., İ.A., L.A. ve A.G. kıskıvrak yakalandı. Aralarında kadınların da bulunduğu 5 şüpheli emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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