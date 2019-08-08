Kuşadası Belediyesi tiyatro eğitimini çocukların ayağına götürüyor

Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından, merkeze uzak mahallelerde yaşayan çocuklara tiyatroyu sevdirmek amacıyla düzenlenen eğitimler devam ediyor. Kuşadası’nın merkeze uzak 6 mahallesinde çocuklara tiyatro eğitimi veriliyor.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından geçmişte köy ve belde statüsünde olan merkeze uzak 6 mahallede “Köyde Tiyatro Var” sloganıyla düzenlenen eğitim etkinliğinde çocuklar bir yandan tiyatro eğitimi alırken bir yandan da eğlenceli vakit geçiriyor. Eğitimler Yayla, Kirazlı, Yeniköy, Çınar, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde Kuşadası Belediye Tiyatrosu eğitmenleri Nurten Helik, Hakan Kutay Pekgöz ve Filiz Batı tarafından veriliyor.

Her mahallede haftada bir gün düzenlenen eğitimlerde 9-14 yaş arası çocuklara oyunculuk, diksiyon ve dans dersleri verilirken doğaçlama alıştırmaları da yaptırılıyor. Çocukların heyecanla beklediği ve çok iyi vakit geçirdiği eğitimler okullar açılana kadar devam edecek.