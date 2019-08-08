0553 313 94 23

Kuşadası Belediyesi tiyatro eğitimini çocukların ayağına götürüyor

Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından, merkeze uzak mahallelerde yaşayan çocuklara tiyatroyu sevdirmek amacıyla düzenlenen eğitimler devam ediyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:00
Kuşadası Belediyesi tiyatro eğitimini çocukların ayağına götürüyor

Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından, merkeze uzak mahallelerde yaşayan çocuklara tiyatroyu sevdirmek amacıyla düzenlenen eğitimler devam ediyor. Kuşadası’nın merkeze uzak 6 mahallesinde çocuklara tiyatro eğitimi veriliyor.


Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından geçmişte köy ve belde statüsünde olan merkeze uzak 6 mahallede “Köyde Tiyatro Var” sloganıyla düzenlenen eğitim etkinliğinde çocuklar bir yandan tiyatro eğitimi alırken bir yandan da eğlenceli vakit geçiriyor. Eğitimler Yayla, Kirazlı, Yeniköy, Çınar, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde Kuşadası Belediye Tiyatrosu eğitmenleri Nurten Helik, Hakan Kutay Pekgöz ve Filiz Batı tarafından veriliyor.


Her mahallede haftada bir gün düzenlenen eğitimlerde 9-14 yaş arası çocuklara oyunculuk, diksiyon ve dans dersleri verilirken doğaçlama alıştırmaları da yaptırılıyor. Çocukların heyecanla beklediği ve çok iyi vakit geçirdiği eğitimler okullar açılana kadar devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:00
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsmail Emrah Karayel, "Lavanta denince akla Kayseri gelecek"
    1. İsmail Emrah Karayel, "Lavanta denince..
    2. BM uyardı: “İklim değişikliğini..
    3. Otel ismi kullanarak sahte rezervasyon..
    4. 5 aylık bebek meclisi karıştırdı!
    5. Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3..
    6. Denizli Bozkurt deprem son dakika ölü..
    7. Denizli’deki deprem Afyonkarahisar’da..
    8. İzmir'de bayram tedbirleri
    9. Hindistan'daki seller
    10. Dağ yamacında mahsur kalan keçiyi AKUT..
    11. Muratpaşa’da sporun geleceği güvende
    12. Elazığ Belediyespor’da hazırlıklar..
    13. Muğla Kültür ve Turizm Müdürü..
    14. Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem
    15. İstanbul Havalimanı’nun robotları..
    16. Nusaybin’de otobüs devrildi: 10 yaralı
    17. Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi; 1..
    18. AİÇÜ yüzde 92’lik doluluk oranına..
    19. Başkan Tahmazoğlu, Kurban Bayramını..
    20. Hükümet yetkililerinden bomba iddia!..
    21. Pakistan, Hindistan’la tren..
    22. M3 para arzı azaldı
    23. Kuran kursları arasında düzenlenen..
    24. Galatasaray'da flaş ayrılık!..
    25. Merkez Bankasının rezervleri belli oldu
    26. Kuveyt, 29 yıl sonra vatandaşlarının..
    27. Denizli’deki deprem Kütahya’da da..
    28. Denizli’deki deprem Eskişehir’i de..
    29. Öğrenciyken diktiği fidana 37 yıllık..
    30. TSK'ye 22 yeni modüler üs bölgesi için..
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru