Kuşadası Belediyesi “Altın Güvercin Konservatuvarı” kuracak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çalışmalarını Kuşadası’nda sürdüren koroların şefleriyle bir araya geldi.

Sanatın ve sanatçının dostu olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Kuşadası’nda faaliyet gösteren tüm korolara desteğimiz sürecektir. Fakat belediyemiz bünyesinde bir koro veya orkestra olması müfredat gereği mümkün değildir. Bunun yanında bir belediye konservatuvarı kuracağız. İsmi ise Altın Güvercin konservatuvarı olacak ” dedi.

Kuşadası Belediyesi Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen toplantıya çalışmalarını Kuşadası’nda yürüten 7 koronun şefleri ve koro üyeleri katıldı. Toplantıda Başkan Ömer Günel, koro şeflerinin sorun ve önerilerini dinleyerek Kuşadası Belediyesi olarak kendilerine ellerinden gelen desteği sunacaklarını kaydetti. Kuşadası Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya saygılarının sonsuz olduğunu destek vermekten de çekinmeyeceklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nda çalışma yürüten 7 koroya destek vermeye devam edeceklerini kaydetti. Geçmiş yıllarda Kuşadası Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren her hangi bir koro veya oda orkestrası olmadığını tespit ettiklerini ifade eden Başkan Ömer Günel “Ben sanat dostu bir aileden geliyorum. İlçemizde üretilecek her türlü sanat beni ilgilendirir ve desteğimi sunarım. Kuşadası’nı bir kültür-sanat kenti yapmak için çalışmalar yürütüyoruz. Korolar konusuna gelirsek. Ben ilçemizde faaliyet gösteren her bir koroya aynı mesafedeyim. Çalışmalarınız takdir ediyor ve destekleyeceğime söz veriyorum. Geçmiş yıllarda belediyemiz çalısı altında faaliyet yürüten bir koro ve oda orkestrası olmadığını tespit etti. Fakat bu korolara destek sunmayacağız anlamına gelmiyor. Belediyemizin maddi durumundan kaynaklı olarak nakdi destekte bulunamasak ta, teknik konular ve yer teminlerinde desteğimizi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Özellikle müzik alanında önemli işlere imza atmak ve yetenekli bireyleri keşfedip sanat dünyasına kazandırmak amacıyla bir belediye konservatuvarı açmak için çalışmalara başladıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Size söz veriyorum, sanat alanında Kuşadası’nda çok güzel şeyler olacak. Çalışmalarınızı rahatlıkla yürüteceğiniz salonlar yapacağız. Bu konuda Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürüteceğimiz ciddi projelerimiz var. Kuşadası’nı müzikle anılır bir kent haline getirmek içinse ciddi bir projeye adım attık. Bir belediye konservatuvarı kuracağız. İsmi ise Altın Güvercin konservatuvarı olacak. Konservatuvar bünyesinde faaliyet gösterecek koro ve benzeri gruplar olabilir. Sanat ve sanatçı dostu bir belediye olacağız” dedi.