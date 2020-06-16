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Aktüel

Kuşadalı genç avukat toprağa verildi

Genç yaşta hayatını kaybeden Kuşadalı avukat, bugün düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 21:17:15 -
Kuşadalı genç avukat toprağa verildi

Genç yaşta hayatını kaybeden Kuşadalı avukat, bugün düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi. Ege Bölgesi’nin tanınmış hukukçularından Dr. Av. Bülent Tokuçoğlu’nun oğlu olan Kuşadalı genç avukat Doğa Tokuçoğlu, İzmir’deki evinde geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Hem meslektaşları arasında hem de Kuşadası’nda çok sevilen Doğa Tokuçoğlu’nun genç yaşta elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi büyük üzüntü oluşturmuştu. Doğa Tokuçoğlu için ilk tören bugün Kuşadası adliyesi önünde yapıldı. Buradaki törenin ardından genç avukatın cenazesi Hanım Camii’ne getirildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan’ın da katıldığı cenaze törenine Kuşadalılar büyük ilgi gösterdi. Son yolculuğunda hem ailesi hem de sevenleri gözyaşı dökerken, duygusal anlar yaşandı. Doğa Tokuçoğlu, cenaze namazının ardından Kuşadası’nda toprağa verildi.

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