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Kuş sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı!

Irak'ta Erbil kentinden kalkış yapan bir uçak, kuş sürüsüne çarptıktan sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı.

04 Kasım 2018 Pazar 15:47
Kuş sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kentinden kalkış yapan bir yolcu uçağı, kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yaptı.

IKBY'deki yerel medyaya konuşan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telaf Faik, Irak Hava Yollarına ait yolcu uçağının Erbil'den Necef'e gitmek için kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra acil iniş talebinde bulunduğunu ifade etti.

Tedbir amaçlı piste dönüldü

Faik, 98 yolcu taşıyan uçağın havalandıktan sonra motor kısmının kuş sürüsüne çarpması nedeniyle Erbil'e zorunlu indiğini kaydetti.

Uçağın motorunda herhangi bir arızanın meydana gelmediğini de dile getiren Faik, pilotun yolcuların can güvenliği için tedbir amaçlı piste döndüğünü söyledi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 15:47
  1. Irak
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