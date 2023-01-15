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Yerel Kuş Cenneti'nde yangın
Yerel

Kuş Cenneti'nde yangın

Osmaniye, Kırmıtlı Kuş Cenneti'nde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 02:50:00 -
Kuş Cenneti'nde yangın

Osmaniye'nin Kırmıtlı Kuş Cenneti'nde bulunan çalılık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 2 itfaiye ekibi, 4 arazöz, 2 su tankı ve iş makineleriyle müdahale edildi. Yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında 25 dönümlük arazinin zarar gördüğü öğrenilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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