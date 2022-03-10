Kuryeler çalışıyor mu? Moto kuryeler trafiğe çıkması yasaklandı mı?

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağışın yarından itibaren etkisini artırması bekleniyor. Karla mücadaleye ilişkin yeni önlemler alındı.

İstanbul'da kuryeler çalışıyor mu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Motosiklet ve scooterların kullanımı bugün 19.00’dan sonra 2. bir karara kadar yasaklandı." ifadelerine yer verildi.

Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trafik seyri ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar, 10 Mart 2022 Cuma günü 19.00 itibarıyla motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır.Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göreKurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli tüm personel 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile, malum ve engelli çalışanlarımız dün olduğu gibi 11 Mart Cuma günü de idari izinli sayılacaktır."