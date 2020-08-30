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Aktüel Kuruyan göllere dikkat çekmek için Çıldır Gölü'nde 13 kilometre kulaç atacak
Aktüel

Kuruyan göllere dikkat çekmek için Çıldır Gölü'nde 13 kilometre kulaç atacak

Maraton yüzücüsü Emre Deliveli: - "Çıldır Gölü'nü de tamamladığımızda üç günde üç gölde yüzmüş olacağız"

Yeniakit Publisher
2020-08-30 11:57:19 -
Kuruyan göllere dikkat çekmek için Çıldır Gölü'nde 13 kilometre kulaç atacak

ARDAHAN (AA) - Kars'ta kuruma tehlikesi altında bulunan Kuyucuk Gölü'ne dikkati çekmek için daha önce Manş Denizi, Ağrı'daki Balık Gölü ile Kars'taki Aygır Gölü'nü yüzerek geçen maraton yüzücüsü Emre Deliveli, Çıldır Gölü ile programını tamamlayacak.

Deliveli, Kuyucuk Gölü ile diğer kuruma riski bulunan sulak alanlar konusunda farkındalık oluşturmak için Doğu Anadolu'daki gölleri yüzerek geçme projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda Çıldır Gölü'nün Ardahan tarafındaki Kuzey Yıldızı bölgesinden Kars'ın Gülyüzü köyüne doğru kulaç atmaya başlayan Deliveli, yaklaşık 13,4 kilometre mesafeyi 6 saatte bitirmeyi planladı.

Deliveli, etkinlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla da pankart açtı.

Deliveli, AA muhabirine, amacının Kuyucuk Gölü ile diğer göllerin kurumasına dikkati çekmek ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak olduğunu söyledi.

Türkiye'de son yıllarda kuruyan göllere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Çıldır'da bulunduğunu ifade eden Deliveli, şunları kaydetti:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Bugün 30 Ağustos, anlamlı bir gün. Bu vesileyle Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Asıl amacımız bölgemizde kuruyan göllerimize dikkat çekmek. Özelilikle Kuyucuk Gölü için bölgedeki yetkililerle ortak çalışma yürütüyoruz. Çıldır Gölü'nü de tamamladığımızda üç günde üç göl de yüzmüş olacağız. Bugün Çıldır Gölü'nü de yüzüp kapanışı yapacağız."

Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban ise Kuyucuk Gölü için Türkiye'nin farklı yerlerinde farkındalık çalışmalarının yapıldığını bildirerek, "Emre Deliveli, Kars'taki bazı gölleri yüzerek Kuyucuk Gölünün ve sulak alanlarının kurumasına dikkati çekmeye çalışıyor. Çıldır Gölü bizim için önemli tabii ki. Sonuçta Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü. Bu gölde yapılan etkinlik, farkındalık oluşturulması açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Çoban, Deliveli'yi bot ile takip ederken, aynı zamanda Çıldır Gölü'ndeki kuş türlerini de görme şansı bulacağını kaydetti.


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