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Teknoloji Kurumsal çözümler ile verimliliği artırıyor
Teknoloji

Kurumsal çözümler ile verimliliği artırıyor

“Casper İş Çözümleri” ile kurumların ihtiyaç ve taleplerine uygun çözümler üreten Türkiye’nin teknoloji markası Casper; hızlı servis ağı, kolay entegre sistemleri, yerli üretimi ve yerinde servis hizmetleri ile hem kurumların hem de kullanıcıların iş hayatını güçlü bir teknoloji ile destekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 10:48:00 -
Kurumsal çözümler ile verimliliği artırıyor

Özellikle kurumların her zamankinden daha çok desteğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde ürünleriyle kullanıcıların yanında olmayı hedefleyen Casper, evden çalışanların sorunlarını gidermek ve verimliliğini artırmak üzere de hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Laptop, masaüstü ya da sunucu gibi çeşitli ihtiyaçlara sahip olan kurumlar, her beklentiye uygun üretilen Casper ürünleriyle verimliliklerini artırıyor. Finanstan perakendeye, sağlıktan eğitime kadar her sektöre uygun iş çözümleri sunan Casper, iş ortaklarının hedeflerine ulaşması için destek almalarını kolaylaştırırken yerinde servis hizmetleri ile kurumların işlerini hızlandırmaya ve herhangi bir aksama yaşamadan sorunların çözülmesine katkıda bulunuyor. 7 farklı ilde 21 bölge servisi ve hızlı teslimat seçenekleri sunan Casper, iş çözümleri ile kurumların verimliliğini artırmak için destek veriyor. İş yaşamının ve çalışmalarının sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi adına kurumların yanında olan Casper, ihtiyaçlara en uygun teknolojileri sunuyor. VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC’lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Casper’ın kurumsal ürünlerini incelemek isteyenler https://www. casper.com.tr/kurumsal-cozumler/is adresi ile teknik servisler ve ürünler hakkındaki bütün bilgilere erişebiliyor.

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