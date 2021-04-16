Kurumlar vergisi ne kadar oldu? Kurumlar vergisi oranı arttı mı?

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren yeni düzenleme Meclis'ten geçti. Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.

Kurumlar vergisi oranı ne kadar oldu?

Yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak. Bu madde, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezine emaneten devredilecek. Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz pay iktisabı ve kar payı alma hakkı dışındaki pay sahipliği hakları, bunların Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından hak sahiplerine iadesine kadar donacak. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan tarımsal kredi borçları, yapılandırılacak. Kurumlar vergisi 2017’de yapılan yasa değişikliğiyle 2018-2020 yılları için yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılmıştı.

Kurumlar vergisi ne zaman ödenir?

Kurumlar Vergisi, her nisan ayının ayının 1’i ile 25’i arasında ilgili vergi dairesine sunulan Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile birlikte mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Ödemeler anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapılabilir.