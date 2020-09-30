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Gündem Kurumlar HES kodunu kendisi sorgulayacak
Gündem

Kurumlar HES kodunu kendisi sorgulayacak

Kovid-19 risk durumlarının sorgulanmasına imkan veren HES kodu uygulaması ile e-Devlet arasında servis entegrasyonu yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:52:00 -
Kurumlar HES kodunu kendisi sorgulayacak

Bu kapsamda, hava yolu, demir yolu, deniz yolu, kara yolu firmaları ile bakanlıkların merkez teşkilatları, en az 500 çalışanı bulunan kamu kurumları ve iş yerleri, kurumlar arası ‘Goverment to Goverment (G2G) erişim’ servisini kullanarak kendi otomasyon sistemleri üzerinden HES kodu sorgulaması yapabilecek. Ayrıca, 500'ün altında çalışanı bulunan kurum ve iş yerleri ise Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden karekod/HES kod sorgulama ekranını veya e-Devlet üzerinden tekli veya toplu HES kodu sorgulama hizmetlerini kullanarak sorgulama yapmaya devam edebilecek.

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