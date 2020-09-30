Kurumlar HES kodunu kendisi sorgulayacak
Kovid-19 risk durumlarının sorgulanmasına imkan veren HES kodu uygulaması ile e-Devlet arasında servis entegrasyonu yapıldı.
Bu kapsamda, hava yolu, demir yolu, deniz yolu, kara yolu firmaları ile bakanlıkların merkez teşkilatları, en az 500 çalışanı bulunan kamu kurumları ve iş yerleri, kurumlar arası ‘Goverment to Goverment (G2G) erişim’ servisini kullanarak kendi otomasyon sistemleri üzerinden HES kodu sorgulaması yapabilecek. Ayrıca, 500'ün altında çalışanı bulunan kurum ve iş yerleri ise Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden karekod/HES kod sorgulama ekranını veya e-Devlet üzerinden tekli veya toplu HES kodu sorgulama hizmetlerini kullanarak sorgulama yapmaya devam edebilecek.