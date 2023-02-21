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Aktüel Kuruluş Osman'nın başrol oyuncusu Burak Özçivit 'helal olsun' dedirtti! Bakın deprem hamlesi!
Aktüel

Kuruluş Osman'nın başrol oyuncusu Burak Özçivit 'helal olsun' dedirtti! Bakın deprem hamlesi!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan şiddetli depremler 10 ilde yıkıma yol açtı. 'Kuruluş: Osman' dizisinin dizisinde rol alan, başrol oyuncusu Burak Özçivit, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, on binlerce binanın yıkıldığı veya ağır hasarlı hale geldiği deprem felaketinde takdir toplayan bir harekete imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 18:05:00 - 2023-02-21 18:09:42
Kuruluş Osman'nın başrol oyuncusu Burak Özçivit 'helal olsun' dedirtti! Bakın deprem hamlesi!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce kişi hayatını kaybederken, 20 Şubat akşamı da Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem oldu.

Tüm Türkiye, asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışılıyor. Afet bölgesi için organize edilen yardım kampanyalarına kayıtsız kalmayan ünlü isimlerden biri de eşi Fahriye Evcen'le birlikte Burak Özçivit oldu.

ANLAMLI YARDIM

Afet bölgesi için tek yürek olan ünlülerden Burak Özçivit, bugün Katar'da bir organizasyona katıldı. Ünlü oyuncunun, davetten elde ettiği gelirin tamamını depremzedelere bağışladığı ortaya çıktı.

milliyet'in aktardığı haberde: 15 Şubat Çarşamba akşamı televizyonlarda ortak yayınlanan ‘Türkiye Tek Yürek’ programına katılan oyuncu, geçtiğimiz günlerde de eşi Fahriye Evcen'le birlikte depremzedeler için YouTube'da canlı yayın yapıp, bağış toplamıştı.

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