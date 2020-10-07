Kuruluş Osman'ın yıldızı acı haberi duyurdu

Televizyon ekranlarında yüksek izlenme oranlarıyla ön plana yerleşen ve yeni sezonunda usta oyuncuları da hanesine ilave ederek iddialı bir çıkış yakalamayı hedefleyen Kuruluş Osman'ın başroldeki ismi acı haberi sevenleriyle paylaştı. Ertuğrul Gazi'nin hayat hikayesinin, kahramanlıklarının ve dönemin savaşlarının konu olarak işlendiği Diriliş Ertuğrul yapımında da Abdurrahman Alp karakteriyle seyircisinin gönlünde taht kuran Celal Al Nebioğlu'nun dedesi son yolculuğuna uğurlandı. Diriliş Ertuğrul dizisinde elde ettiği başarılı performansı Kuruluş Osman'da hız kesmeden sürdüren Celal Al Nebioğlu'nun dedesinin vefatı, ailesi ve yakın çevresi başta olmak üzerine hayranlarını yasa boğarken rahmet, sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundular.

Vefat haberini böyle duyurdu

Kuruluş Osman oyuncusu dedesinin vefat haberini şu sözlerle duyurdu: ''Öyle bir hayat ki, bir gözü 40 yıldır görmeyen diğer gözü de yüzde 10 görmeyen, kulakları neredeyse tamamen duymamasına rağmen her gece kalkıp teheccüd namazını kılıp sabah namazına kadar uyumadan saatlerce secdede dualar, tesbihat yapan, camiye 1 saat önce gidip en geç çıkan, sabah namazdan sonra 2-3 cüz kuran okuyan, nafile namazlarını kaçırmayan, delail-i hayrat salavat kitabını 40 yıldır devamlı okuyan, ömrünü Kur'an-ı Kerim'le namazla zikirle geçirmiş, darda düşen herkesin yardımına büyük bir aşkla koşan, camiiyi kendine 2.ev kılan, namaz aşığı, Allah'a dost olan ve benim buralara gelmemde çok büyük emeği olan dua pınarım Nebioğlu Hacı İbrahim dedim fecr vakti sabah namazından sonra secdedeyken elinde tesbihiyle maşuğuyla buluşmuş ve öylece kalmıştır, Hakka ruhunu teslim etmiştir.''