Kuruluş Osman'ın yıldız ismi artık Al Sancak'ta! Ses getirecek müthiş transfer: Dengeleri altüst edecek

Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici hikayesi ve prodüksiyonuyla her perşembe akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen TRT1’in iddialı dizisi Al Sancak’ın kadrosuna başarılı oyuncu Nihat Altınkaya dahil oluyor.

Al Sancak’a 8.bölümde dahil olacak olan Altınkaya dizide kolayca kılık değiştirebilen ve Ahtapot’un tetikçisi olan Boran isimli karakteri canlandıracak.

Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerinde bir araya geldiği dizide ayrıca; İdris Nebi Taşkan, R. Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Osman Soykut, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel gibi başarılı isimler rol alıyor.

Al Sancak dizisinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı, Selman Kılıçaslan ve Yelda Arıtaş Erdem kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor.

“Al Sancak”, her perşembe saat 20.00’de TRT1’de…

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