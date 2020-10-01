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Medya Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi artık belli oldu
Medya

Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi artık belli oldu

Kuruluş Osman’ın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. Dün yeni sezondan ikinci fragmanı yayınlanan dizinin hayranlarını sevindiren haber geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 07:59:00 - 2020-10-01 08:02:44

‘Osmanlı’ devletinin kuruluşunu anlatan ilgiyle izlenen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın, yeni sezon tarini netleşti.

Merakla beklenen dizinin yayınlanan birinci ve ikinci fragmanları büyük heyecan oluştudu. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapması beklenen dizinin tanıtımları  merakla beklenen görkemli savaş sahnesine dair ipuçları da sundu.

Büyük başarı yakalayan ilk sezonun ardından kadrosuna birbirinden önemli oyuncular katan Kuruluş Osman’ın yeni sezonda da aynıu başarıyı yakalayacağı kaçınılmaz olarak belirtiliyor. Dizinin kadrosuna ikinci sezon öncesi Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimler dahil olmuştu.

Başrolünde Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in olduğu Kuruluş Osman’ın sezon açılışına, Osman Bey liderliğindeki Kayı Alplerinin Bizans askerleri ile vereceği savaş damga vuracak.

Dizinin yeni sezon tarihi de artık belli oldu. İzleyicisi tarafından merakle beklenen dizi 7 Ekim Çarşamba akşamı ikinci sezonun ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

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