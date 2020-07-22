Kuruluş Osman'ın yapımcısı ata topraklarındaki yaşananları paylaştı!

Diriliş Ertuğrul'un ardından Kuruluş Osman'ın da yapımcısı olan Bozdağ Film'in patronu Mehmet Bozdağ’dan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Mehmet Bozdağ, Çin zindanlarında ve toplama kamplarında kalan Abdulhaber Recep’in videosunu paylaştı.

Paylaşımda Doğu Türkistan'da yaşanan zulümleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren videoda, beş yıldır 7 çocuğundan haber alamayan, eşi 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Abdulhaber Recep'in başından geçenler gerçekten sarsıcı.

Mehmet Bozdağ konuya ilişkin, ‘Ah canım Türkistan’ım’ dedi.

Abdulhaber Recep videoda, ‘Çinliler Kur’an-ı Kerim’i yaktılar. Bizi domuz eti yemeye zorladılar. Ben Türkiye’ye ve İslam alemine sesleniyorum’ dedi.