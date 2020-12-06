Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan'dan çarpıcı sözler: 30-40 oyuncu...

2010 yılından bu yana dizilerde ve bazı sinema filmlerinde rol alan Buse Arslan, ilk olarak Akasya Durağı ile ekran kariyerine başladı. Avrupa Avrupa, Yalan Dünya, Kertenkele, Kocamın Ailesi, Aşk Yalanı Sever, Ateşböceği, Kocaman Ailem dizilerinin ardından oyuncu, Kuruluş Osman’da Aygül karakterine hayat vermeye başladı.

atv ekranında yayınlanan ve çok iyi dönüşler alan Kuruluş Osman’ın ikinci sezonunda da hikayede önemli bir rolü bulunan Buse Arslan, dizinin kendisi için önemini anlattı. Çok farklı bir deneyim yaşamakta olduklarının altını çizen oyuncu, Oba’ya girdiği andan itibaren çok farklı duygular hissettiğini belirtti.

"Toplam 30-40 oyuncu ile yapılıyor"

Ekibin çok iyi bir çalışma yürüttüğünü anlatan Buse Arslan, kendini çok güvende hissettiğini söyledi. Ekibin artık asker arkadaşı gibi olduğunun altını çizen oyuncu, şöyle konuştu: “Biz oyuncu ekibi olarak diziden aylarca öncesinde eğitimlere başladık. Bu eğitimler de toplam 30-40 oyuncu kadar, bayağı askeri bir sistem gibi, sabah gidip yat, kalk, ata bin, ok çalış…Birlikte hepimiz birbirimizin asker arkadaşı gibi olduk. Öyle bir samimiyet gelişti aramızda….”

"Herkes karakterini yaşıyor"

Sette bu eğitimlerde geçirilen zaman sonrasında oyuncular arasındaki ilişkinin kardeşliğe doğru evrildiğini anlatan oyuncu, çekimlerde herkesin o karakteri hep birlikte yaşadıklarını anlattı.

Aygül hatunun son derece zeki, kararlı ve kalbi ile hareket eden birisi olduğunu ifade eden Arslan, karakterin kalbinin Oba’sı ve Osman bey için attığının da altını çizdi.

Osman ile çocukluklarından beri beraber büyümüş olan Aygül hatun, birbirlerine hep yardımcı olduklarını hatırlattı. Aygül’ün gözünde Osman’ın çok güvenli bir yer olduğunu söyleyen Buse Arslan, “Bitmek bilmeyen çalışma alanlarından geçtim. Çünkü Aygül, bayağı 4-5 karakter değiştirdi dizi içerisinde. O yüzden bu dizi benim için çok büyük bir avantaj oldu. Özellikle şu an oynadığım savaşçı kadın imajı, Türkiye’de kaç tane oyuncu kadına nasip oluyor bilmiyorum. Gerçekten oynaması, inanılmaz keyifli. Dövüşüyorum, kılıç kuşanıyorum, silah alıyorum, erkekleri deviriyorum gibi bir yerden, her oyuncu kadının heyecanlandığı, istediği şeyler bunlar ama bir de bunları yapmak için bir donanım var. O zaten hali hazırdayken, karakter böyle yazılmaya başladığında ve böyle çalışılmışken, birleştiğinde ortaya çok başka bir şey çıkıyor.” dedi.

Çok büyülü bir dünyada olduğunu ve her sete gittiğinde de aynı hissiyatı yaşadığını belirten oyuncu, sette kendisi için zamanın durduğunu anlattı.