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Gündem Kuruluş Osman'ın 58. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Gündem

Kuruluş Osman'ın 58. Bölüm Fragmanı yayınlandı

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 58. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 10:07:00 -

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', 57.bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Nefes kesen sahneleriyle izleyicisinden tam not alan Kuruluş Osman'ın 58. bölüm fragmanı ise nefes kesti. Osman Bey'in "Babamın vasiyeti hatırımdadır, gayri vaktin geldiği de meydandadır..." sözleri fragmana damga vurdu.

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 58. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey’in Malhun Hatun ile evleneceğini Bala Hatun’a açıkladığı görülüyor.

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