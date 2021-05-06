Kuruluş Osman'ın 58. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 58. Bölüm fragmanı yayınlandı.
İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', 57.bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Nefes kesen sahneleriyle izleyicisinden tam not alan Kuruluş Osman'ın 58. bölüm fragmanı ise nefes kesti. Osman Bey'in "Babamın vasiyeti hatırımdadır, gayri vaktin geldiği de meydandadır..." sözleri fragmana damga vurdu.
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 58. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey’in Malhun Hatun ile evleneceğini Bala Hatun’a açıkladığı görülüyor.