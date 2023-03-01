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Medya Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni tanıtım!
Medya

Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni tanıtım!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 116. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Tanıtıma Osman Bey'in "Biz bitti demeden bittiği nerede görülmüştür" sözleri damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 10:04:00 - 2023-03-01 10:04:48

Çarşamba akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 116. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Heyecanı arttıran fragmana Osman Bey'in "Biz bitti demeden bittiği nerede görülmüştür!" sözleri damga vurdu.

Yeni bölümde neler olacak?

Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer ve Seda Yıldız gibi oyuncuların yer aldığı dizi izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek.

Osman Bey, Nayman'a karşı kurulacak ordusunun başına geçecek. Ayrıca Osman Bey, Yenişehir'in ele geçirilmesinde Bala ve Malhun Hatunu görevlendiriyor.

Nayman'ın gelişiyle birlikte uçlar yangın yerine döndü. Nayman'a karşı bir ordu kurulmasını isteyen Osman Bey, kurulacak orduya bizzat kendisi kumandanlık edecektir.

Frigg de Bala Hatun'un eline geçti. Frigg'in yakalanması İsmihan Sultan'ı ve Bengi Hatun'u oldukça endişelendirir. Frigg'in konuşmaması için Bengi Hatun ve İsmihan Sultan'ın ne yapacağı merak konusu oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.

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