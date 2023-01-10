Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni tanıtım

Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisinin merakla beklenen 112. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı. Dizinin son bölümünde İsmihan Sultan tarafından tuzağa düşürülen Bala Hatun, zindana düşüyor. Bala Hatun ve Şeyh Edebalı Marmaracık Hisarı’nda tutsak ediliyor. Osman Bey ise onları kurtarmak için yola koyuluyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Bala Hatun ve Şeyh Edebali'yi kurtarmak için Marmaracık Hisarı'na Gelen Osman Bey'i, Hisar'a gelen Sultan Alaeddin teslim alacak. Sultan Alaeddin, kendisini tahttan indirmek için harekete geçen Osman Bey hakkında ölüm fermanını veriyor.

İsmihan Sultan, Sultan Alaeddin'in Osman Bey'le ilgili verdiği hükümden hoşnut değil. Onun Osman Bey'le ilgili planı çok başka olacak.

Osman Bey ilgili planını devreye sokabilmek için onu Kantakuzenos ve Olof'a kaçırtacak. Osman Bey ise büyük bir tuzak kuruyor.