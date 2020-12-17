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Medya Kuruluş Osman'da yer yerinden oynayacak! Cüneyt Arkın'dan bomba çıkış
Medya

Kuruluş Osman'da yer yerinden oynayacak! Cüneyt Arkın'dan bomba çıkış

Çarşamba akşamları tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Aksakallıların reisi rolünü oynayan Cüneyt Arkın'ın Ertuğrul Bey'e söylediği "Kararını Allah mübarek eylesin!" sözü dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 07:55:00 - 2020-12-17 08:02:48

Reyting rekortmeni tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 39. yeni bölüm fragmanında Aksakallıların reisi tarafından Ertuğrul Bey’e söylenen "Kararını Allah mübarek eylesin!" sözü dikkat çekti.

Hazal Hatun’un Dündar Bey’e söylediği “Ertuğrul o ismi açıklamadan ölmeli” sözü gelecek bölümlerde Ertuğrul Bey’e suikast tertip edileceğini gösterdi. 39. bölüm fragmanında ise Osman Bey, töreyi muhafaza eyleyeceği ve adaleti hakim kılacağı sözünü veriyor.

Kuruluş Osman dizisinde bu hafta Yavlak Arslan ve Osman Bey'in ittifağı çok konuşuldu. Sırt sırta savaşan iki bey Geyhatu'yu yok etmek için büyük bir plan yaptı.

Ancak planı Nikola'dan öğrenen Geyhatu ordusunu da alarak Tebriz'e doğru yola çıktı. Bölümün sona ermesiyle birlikte Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

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